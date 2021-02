Omicidio di Clara Ceccarelli, il padre: “Quell’uomo non mi piaceva. Lei non diceva tutto”



“Ho dovuto spiegare a suo figlio di 30 anni che Clara non c’è più. Ha la mente di un bambino” ha raccontato Sergio, il padre 84enne della donna uccisa con 30 coltellate a Genova davanti al suo negozio in centro. “Il suo compagno non mi è mai piaciuto, gliel’ho detto subito. Ma sembrava essere felice all’inizio”

