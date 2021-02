Omicidio Faenza, l’ex marito di Ilenia Fabbri indagato per concorso in omicidio



Gli inquirenti sono convinti che l’omicidio di Ilenia Fabbri sia stato commissionato: la 46enne di Faenza non conosceva l’uomo che sarebbe entrato in casa nella notte di sabato scorso. Dopo le perquisizioni nell’abitazione e nell’officina dell’ex marito, l’uomo è indagato per concorso in omicidio con una persona attualmente sconosciuta.

Continua a leggere



Gli inquirenti sono convinti che l’omicidio di Ilenia Fabbri sia stato commissionato: la 46enne di Faenza non conosceva l’uomo che sarebbe entrato in casa nella notte di sabato scorso. Dopo le perquisizioni nell’abitazione e nell’officina dell’ex marito, l’uomo è indagato per concorso in omicidio con una persona attualmente sconosciuta.

Continua a leggere

Continua a leggere