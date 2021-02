Omicidio fidanzati Lecce, al via il processo: per De Marco ci sarà perizia psichiatrica



Perizia psichiatrica per Antonio Giovanni De Marco, il 21enne salentino unico imputato nel processo per l’omicidio dei fidanzati di Lecce Daniele De Santis e Eleonora Manta, avvenuto lo scorso 21 settembre nella loro casa nel capoluogo salentino. La Corte di assise del Tribunale di Lecce infatti ha accolto oggi in apertura del processo la richiesta dei legali della difesa secondo cui deve essere un esperto a pronunciarsi sulla capacità di intendere e di volere di De Marco al momento del fatto.

