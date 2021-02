Omicidio Ilenia Fabbri: gli inquirenti cercano tracce di una quinta persona



Gli inquirenti cercano tracce di una quinta persona per risolvere il caso di Ilenia Fabbri, la 46enne uccisa in casa a Faenza. La vicenda, per ora, è avvolta nel mistero: interrogati l’ex marito, il nuovo compagno, la figlia e l’amica della figlia presente in casa al momento dell’omicidio. Nella versione dei fatti vi sarebbe un buco temporale di 15 minuti.

