Omicidio Matilda, respinto ultimo ricorso: per la Cassazione non esiste un colpevole



Sedici anni dopo la tragedia, la giustizia si arrende: rimane senza colpevoli il caso di Matilda Borin, la bimba di 22 mesi morta nel luglio 2005 per un violento colpo alla schiena a Roasio, nel Vercellese. Assolto anche l’ex compagno della madre, già giudicata non colpevole. All’epoca in casa con la bimba c’erano solo loro due.

