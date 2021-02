Omicidio Roberta Siragusa, le prime risposte dall’autopsia: “Stordita e bruciata dal suo assassino”



Roberta Siragusa non sarebbe stata strangolata. A rivelarlo sono i primi risultati dell’esame autoptico effettuato nella serata di ieri sul corpo della ragazza di 17 anni uccisa nella notte tra il 23 e il 24 gennaio e il cui corpo è stato ritrovato senza vita e parzialmente carbonizzato in un burrone in provincia di Palermo. La salma è tornata la scorsa notte a Caccamo, accolta da amici e famigliari.

