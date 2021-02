Omicidio Rosina, sfuma la difesa della rapina: “Dovevamo lasciare segni di effrazione”



Pesanti come un macigno per l’accusa le intercettazioni raccolte nel corso delle indagini per l’omicidio di Rosina Carsetti.”Ho fatto due errori – ha detto Arianna Orazi al figlio Enea, autore materiale dell’omicidio – il primo è non aver lasciato neanche una traccia di effrazione fuori, un’impronta. L’altro è non aver addormentato i cani”.

Continua a leggere



Pesanti come un macigno per l’accusa le intercettazioni raccolte nel corso delle indagini per l’omicidio di Rosina Carsetti.”Ho fatto due errori – ha detto Arianna Orazi al figlio Enea, autore materiale dell’omicidio – il primo è non aver lasciato neanche una traccia di effrazione fuori, un’impronta. L’altro è non aver addormentato i cani”.

Continua a leggere

Continua a leggere