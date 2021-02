Ospedale di Pescara in tilt, posti covid esauriti per picco di ricoveri: aperti altri reparti



L’ospedale di Pescara in tilt per troppi pazienti covid. Il Covid Hospital, realizzato durante la prima ondata pandemica, infatti ha esaurito tutti i posti letto disponibili ed è stato necessario riconvertire in aree covid alcuni reparti dell’ospedale principale. Una situazione di emergenza che in realtà dura da giorni con decine di pazienti giù trasferiti in altre strutture.

