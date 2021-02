Palermo, donna di 32 anni uccisa in casa: interrogato il marito



Il cadavere di una donna di 32 anni è stato ritrovato nel bagno della sua abitazione coniugale di Palermo. La donna sarebbe stata uccisa in casa e attualmente il marito è in caserma per essere interrogato. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato lui a chiamare le forze dell’ordine e a confessare l’omicidio.

