Palermo, immigrato trova portafogli e lo restituisce: “Ora il permesso di soggiorno”



Regikumar Mariyarasa, 32enne immigrato dallo Sri Lanka, non è stato neppure sfiorato dall’idea di tenere per sé un portafogli appena trovato per terra a Palermo: “Ho chiesto prima in giro, a chi passava dalla piazza e poi l’ho consegnato alla polizia”. Ora, dopo anni che è in Italia, spera di ottenere il permesso di soggiorno.

Continua a leggere



Regikumar Mariyarasa, 32enne immigrato dallo Sri Lanka, non è stato neppure sfiorato dall’idea di tenere per sé un portafogli appena trovato per terra a Palermo: “Ho chiesto prima in giro, a chi passava dalla piazza e poi l’ho consegnato alla polizia”. Ora, dopo anni che è in Italia, spera di ottenere il permesso di soggiorno.

Continua a leggere

Continua a leggere