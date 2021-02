Palermo, multa un automobilista in doppia fila e viene preso a pugni



Ha multato un’automobile parcheggiata in seconda fila che stava ostacolando il transito di un altro veicolo regolarmente parcheggiato. Per questo motivo, un ausiliare del traffico è stato preso a pugni dall’autista sanzionato, riportando diverse ferite al volto. L’uomo è in attesa di prognosi da parte del personale medico.

