Palermo, muore un neonato prematuro, la Procura apre un fascicolo



I genitori di un neonato morto nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Civico di Palermo hanno presentato una denuncia ai carabinieri per accertare le cause del decesso. Dopo 26 giorni in incubatrice, il 6 febbraio il piccolo, nato prematuro, è deceduto. Secondo i genitori – che ritengano ci siano stati errori da parte dei medici – avrebbe contratto un’infezione nel reparto.

