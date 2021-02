Palermo, si lavora per la riapertura dell’asilo incendiato da 3 ragazzini di 14 anni



L’asilo Peter Pan era stato incendiato da 3 minori di 14 anni la notte del 2 gennaio scorso. La notizia aveva profondamente scosso la comunità di Palermo e subito i cittadini si erano mobilitati per la riapertura. Sono ora partiti i lavori per la messa a nuovo dell’edificio dato alle fiamme. I 3 autori del gesto non sono imputabili perché minori di 14 anni.

