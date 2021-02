Palermo, uccisa dal marito carabiniere nel 2012: nessun risarcimento per le due figlie



Le due figlie di Lisa Siciliano, uccisa a 37 anni dal marito carabiniere nel 2012, non hanno ottenuto il risarcimento per quanto accaduto. L’uomo le ha sparato con la pistola di ordinanza e con la stessa arma si è tolto la vita. I suoi superiori erano stati informati dalla vittima delle violenze continue che esercitava in casa.

