Palermo,trova l’hashish in casa e lo ingerisce: bimbo di 2 anni ricoverato in ospedale



Un bimbo di soli 2 anni ha trovato l’hashish in casa e lo ha ingerito mentre mamma e papà non guardavano. Il piccolo è stato portato in pronto soccorso con evidenti sintomi da intossicazione dovuta alla circolazione nel sangue degli stupefacenti. L’ospedale ha inviato una segnalazione alle forze dell’ordine che ora vagliano la posizione dei due genitori.

