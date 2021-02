Papa Francesco: “Troppe donne vittime di violenza: è una vigliaccheria. La società le protegga”



“Preghiamo per le donne vittime di violenza, perché vengano protette dalla società e perché le loro sofferenze siano prese in considerazione e ascoltate da tutti”. Sono le parole di papa Francesco contenute nel video con le sue intenzioni di preghiera per il mese di febbraio.

