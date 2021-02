“Papà sta picchiando la mamma, aiutatela”: bimbo di 10 anni fa arrestare il padre



Un bimbo di soli 10 anni ha allertato le forze dell’ordine a Zafferana Etnea per aiutare la mamma a salvarsi dalle botte del marito, un uomo di 38 anni spesso ubriaco. L’uomo aveva più volte picchiato la consorte, spaventando a morte il figlio che questa volta ha deciso di intervenire. Già nel 2019 l’uomo era stato denunciato per maltrattamenti in famiglia.

