Paris Hilton si sposa con il fidanzato Carter Reum



Paris ha raccontato di aver ricevuto una romantica proposta di matrimonio da parte del suo fidanzato Carter Reum, nel giorno del suo 40esimo compleanno. Lo scorso 13 febbraio infatti la coppia si trovava in viaggio in un “paradiso tropicale” proprio per festeggiare la cifra tonda dell’ereditiera. Il compagno si sarebbe inginocchiato in un bungalow pieno di fiori chiedendole la mano. Per Paris si tratta del primo fidanzato dopo la separazione dal marito Chris Zylka.

