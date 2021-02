Parma, si chiude in camera con la figlia per fuggire dal compagno ubriaco che la prende a pugni



I carabinieri di Busseto e Fontanellato, in provincia di Parma, hanno arrestato un 36enne di origini romene con le accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. L’uomo non era nuovo a violenze nei confronti della compagna, che non aveva mai denunciato nel timore di possibili ritorsioni.

