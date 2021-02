PARTECIPARE, in selezione al KIMFF, CINEVOYAGE E LIFT OFF – DINO LOPARDO indaga il “lutto” durante la pandemia

Dopo l’omaggio ai sanitari impegnati in corsia contro il Covid-19, che ha fatto registrare in pochi giorni migliaia di visualizzazioni con il video “NessunoEscluso”, promosso da Amnesty International, scritto e realizzato dall’attore – drammaturgo/sceneggiatore Dino Lopardo, il progetto si è ampliato coinvolgendo altre competenze e professionalità per la realizzazione di un cortometraggio che racconta un altro aspetto – terribile -della pandemia.

Selezionato dal KIMFF Festival, dal CINEVOYAGE Film Festival e da LIFT OFF Global Network, PARTECIPARE è un cortometraggio che vuole restituire una declinazione del lutto in un momento storico particolare. Quanto è importante far sentire tutta la vicinanza ad amici e parenti che hanno appena perso una persona cara? Si innescano dei meccanismi strani per attuare un processo psicologico di vicinanza, quasi di mascheramento. Abbiamo due poli: il primo è di chi trova conforto con una stretta di mano che rappresenta la vicinanza e il secondo rappresenta la vicinanza stessa. Trovare le parole giuste per porgere le condoglianze è spesso difficile.

Le parole non potranno colmare il vuoto ma potranno alleviare il dolore, facendo sentire alla famiglia l’affetto. Cosa accade però quando il lutto stesso e la vicinanza rappresentano solo una mera illusione?

L’impossibilità di poter andare in scena in questo momento buio – spiega Dino Lopardo – ha sollecitato l’idea di comunicare attraverso un altro mezzo, ovvero quello cinematografico. È stato l’unico spiraglio di luce, l’unico linguaggio possibile per raccontare una storia.

Un lutto inaspettato. Un rito mancato che si è trasformato in ossessione. PARTECIPARE al dolore di Angela e al suo estremo bisogno di essere confortata. Nella sua mente giorno e notte quelle immagini di assenze scorrono violente. Non accettare la scomparsa di una persona a lei cara. Non essere riuscita a darle l’estremo saluto a causa di una circostanza inconsueta.

Le riprese sono state effettuate in estate in Basilicata. La post-produzione è stata curata con Giuseppe Salviulo per la fotografia e il montaggio. Salvatore Iaia ha curato la colonna sonora originale.

Hanno prestato la loro voce al progetto diversi artisti e lavoratori dello spettacolo italiani che ho conosciuto durante il mio percorso artistico – spiega ancora Lopardo – con l’obiettivo di condividere e sposare un pensiero di artigianato artistico necessario più che mai in questo momento difficile.

PARTECIPARE

Diretto da Dino Lopardo Con Iole Franco Soggetto e Sceneggiatura Dino Lopardo DoP e Montaggio Giuseppe Salviulo Musiche Salvatore Iaia Costumi Iole Franco Assistenti di produzione Alfredo Tortorelli, Andrea Tosi Calligrafie Andrea Liserre Traduzione sottotitoli Vittoria Caputi Foto backstage Giorgia Motta Assistente Antonella Ponzio

Voci

Alessio Esposito, Alessio Praticò, Alfredo Tortorelli, Andrea Tosi, Annamaria Franco, Antonio Roma, Aurora Peres, Chiara David, Cosimo Frascella, Gabriele Cicirello, Giorgia Motta, Gisa Formato, Giulia Pera, Lorenzo Garufo, Lucio De Francesco, Manola Rotunno, Matteo Cirillo, Salvatore Iaia

Realizzato anche grazie al contributo della campagna Crowdfunding Facebook #Partecipare ​

Angelo La Mantia, Angelo Lucano Larotonda, Annamaria Franco, Cico Cuzzocrea, Dino Collazzo, Dino Santoro, Donato Varallo, Francesca Lorenzino, Gianfranco Grieco, Leonardo De Lisi, Mariano Paturzo, Pasquale Falce, Peppe Sileo, Pietro Simonetti, Raffaele Lopardo, Raffaele Pepe, Vincenzo Prochilo Papasergi.

