Patrick Zaki, la sorella Marise: “L’Italia gli conceda la cittadinanza”



La sorella dell’attivista egiziano Patrick Zaki arrestato al Cairo quasi un anno fa ha promosso insieme al comitato “Patrick Libero” una petizione per concedere la cittadinanza italiana allo studente straniero che aveva scelto Bologna come sua città adottiva, iscrivendosi al Master GEMMA per gli studi di Genere.

