Paura in strada a Torino, 20enne accoltellata al collo dall’ex: ricoverata in prognosi riservata



La giovane studentessa è stata aggredita e accoltellata dal suo ex fidanzato che poi l’ha lasciata a terra, ferita gravemente, in una pozza di sangue. La 20enne è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico ed è in prognosi riservata. L’aggressore 27enne fermato dai carabinieri deve rispondere di tentato omicidio.

