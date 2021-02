Per Brusaferro e Rezza (Iss) “la variante inglese diventerà dominante, agire con aggressività”



Per Silvio Brusaferro dell’Istituto Superiore di Sanità, che ha commentato i dati della Cabina di regia sull’emergenza Coronavirus, “in Italia lo scenario apparentemente stabile è in realtà in scivolamento verso un peggioramento. Attenzione alle varianti: quella inglese diventerà dominante. Ciò impone di continuare con la prudenza”.

