Per il Cts tutte le scuole dovrebbero chiudere in zona rossa: anche elementari e medie in Dad



Da quella dell’infanzia, fino alle superiori, secondo gli esperti del Comitato tecnico scientifico le scuole dovrebbero chiudere in zona rossa. Ma non solo: dovrebbero tornare alla didattica a distanza anche gli istituti scolastici in tutte quelle aree (anche all’interno delle Regioni gialle o arancioni) dove è troppo alta la circolazione del coronavirus.

