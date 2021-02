Per Rezza (Ministero Salute) “contro le varianti i test antigenici sono utili quanto i molecolari”



Secondo Gianni Rezza, direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, “la variante inglese del Covid-19 è molto trasmissibile e diffusa sul territorio italiano, ma per fortuna non diminuisce l’efficacia dei vaccini. I test antigenici mantengono la loro utilità. Naturalmente in casi specifici è giusto il ricorso per la conferma ai test molecolari”.

