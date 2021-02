Perché dobbiamo vaccinare al Covid-19 i migranti irregolari, e farlo subito



In Italia ci sono 562mila migranti irregolari, e molti tra loro sono senza fissa dimora. Nessuno si sta preoccupando di vaccinarli al Covid-19, mentre Canada e Germania li hanno messi in testa al loro piano vaccinali. Buonisti? No, lungimiranti. Perché oltre a occuparsi di una questione umanitaria, stanno mettendo in sicurezza il resto della popolazione. Noi, invece, no.

Continua a leggere



In Italia ci sono 562mila migranti irregolari, e molti tra loro sono senza fissa dimora. Nessuno si sta preoccupando di vaccinarli al Covid-19, mentre Canada e Germania li hanno messi in testa al loro piano vaccinali. Buonisti? No, lungimiranti. Perché oltre a occuparsi di una questione umanitaria, stanno mettendo in sicurezza il resto della popolazione. Noi, invece, no.

Continua a leggere

Continua a leggere