Perché non si tornerà a scuola in presenza al 100%



Il presidente dell’Associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli, ritiene che il ritorno della didattica in presenza al 100% sia irrealizzabile ora: “In questo momento è molto difficile pensare al rientro al 100% ma è certamente un obiettivo di lungo termine, l’anno prossimo dovremmo avere tutta la popolazione scolastica in classe, anche per questo abbiamo chiesto una accelerazione della campagna vaccinale per la scuola”.

