Perseguitava l’ex tronista da 3 anni: divieto di dimora per un commercialista 54enne



Perseguitava ormai da tre anni l’ex tronista di Uomini e Donne Natalia Angelini. Sui suoi profili social lasciava commenti sgradevoli e creava diversi profili falsi per evitare che la donna lo bloccasse online. In tre occasioni l’uomo l’ha raggiunta in Puglia per incontrarla sotto casa. Per il commercialista 54enne è scattato il divieto di dimora.

