Pesce spada ritirato dal mercato per possibile presenza di mercurio



Richiamo dal mercato italiano di un lotto di trancio di pesce spada affumicato per un possibile rischio chimico per i consumatori. Lo ha annunciato il ministero della Salute attraverso il suo portale dedicato agli avvisi di sicurezza. Il richiamo è stato disposto in via precauzionale a causa della possibile presenza di mercurio nel prodotto.

Continua a leggere



Richiamo dal mercato italiano di un lotto di trancio di pesce spada affumicato per un possibile rischio chimico per i consumatori. Lo ha annunciato il ministero della Salute attraverso il suo portale dedicato agli avvisi di sicurezza. Il richiamo è stato disposto in via precauzionale a causa della possibile presenza di mercurio nel prodotto.

Continua a leggere

Continua a leggere