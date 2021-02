Piacenza, immagini oscene inviate agli alunni e altre molestie: sospeso prof di religione



Immagini oscene scambiate con gli alunni e altre molestie: con gravi accuse un giovane professore di religione di una scuola media superiore di Piacenza è stato sospeso dall’insegnamento e sulla vicenda sta indagando la Procura della Repubblica. Il prof, in cattedra per il secondo anno consecutivo in questa scuola, sarà sentito nei prossimi giorni dall’amministrazione scolastica.

