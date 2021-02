Piano vaccini, il nuovo calendario delle somministrazioni: a chi e quando andranno le dosi



Il piano vaccino in Italia è stato rimodulato secondo quanto deciso questo pomeriggio nel corso del vertice di oggi pomeriggio tra Governo, Regioni e commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus, Domenico Arcuri. Quattro le Fasi individuate, ma sii parte in parallelo con più target da vaccinare da lunedì 8 febbraio, con l’arrivo delle prime dosi di AstraZeneca: ecco la road map completa.

Continua a leggere



Il piano vaccino in Italia è stato rimodulato secondo quanto deciso questo pomeriggio nel corso del vertice di oggi pomeriggio tra Governo, Regioni e commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus, Domenico Arcuri. Quattro le Fasi individuate, ma sii parte in parallelo con più target da vaccinare da lunedì 8 febbraio, con l’arrivo delle prime dosi di AstraZeneca: ecco la road map completa.

Continua a leggere

Continua a leggere