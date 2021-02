Picchiati dalla polizia croata e rispediti in Bosnia: le testimonianze di chi tenta il “Game”



Nelle campagne vicino al confine bosniaco, Fanpage.it ha raccolto le testimonianze di una coppia di fratelli di 17 e 16 anni. Entrambi picchiati, una volta entrati in Croazia, da coloro che identificano come agenti di polizia croati. “Sono rimasto svenuto per due ore – racconta il più giovane – finché mio fratello non è venuto a prendermi. Poi ho dormito in una casa abbandonata per un giorno intero. Adesso non posso ritentare il game, perché non riesco a camminare”. Si stima che siano decine i minori non accompagnati a dormire all’addiaccio, in mezzo ai boschi, mentre la temperatura scende di parecchi gradi sotto lo zero.

