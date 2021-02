Pistoia, trovato un cadavere in un pozzo: è il figlio della donna che vive nella casa accanto



Un cadavere è stato ritrovato in un pozzo nelle campagne di Monsummano Terme (Pistoia), in località Violi. Si tratta del figlio cinquantenne della donna che abita nella casa adiacente. Le indagini sono ancora in corso: non si escluse né l’ipotesi di un drammatico incidente né quella di un suicidio.

Continua a leggere



Un cadavere è stato ritrovato in un pozzo nelle campagne di Monsummano Terme (Pistoia), in località Violi. Si tratta del figlio cinquantenne della donna che abita nella casa adiacente. Le indagini sono ancora in corso: non si escluse né l’ipotesi di un drammatico incidente né quella di un suicidio.

Continua a leggere

Continua a leggere