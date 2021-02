Pregliasco: “Vaccini efficaci sulle varianti Covid? Probabile un richiamo come per l’influenza”



Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università di Milano, in diretta su YouTube con Fanpage.it: “Non ha senso avere preferenze sui tipi di vaccini, che hanno valori comparabili. Coloro a cui viene somministrata la seconda dose hanno degli effetti più intensi, come febbre e stanchezza, che svaniscono però nell’arco di due giorni. Le varianti? Probabile serva un richiamo vaccinale come per l’influenza”.

Continua a leggere



Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università di Milano, in diretta su YouTube con Fanpage.it: “Non ha senso avere preferenze sui tipi di vaccini, che hanno valori comparabili. Coloro a cui viene somministrata la seconda dose hanno degli effetti più intensi, come febbre e stanchezza, che svaniscono però nell’arco di due giorni. Le varianti? Probabile serva un richiamo vaccinale come per l’influenza”.

Continua a leggere

Continua a leggere