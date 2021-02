Prende cibo per i gatti randagi al supermercato, ma non ha i soldi: gli agenti pagano per lui



Si era recato al supermercato per comprare del cibo per sfamare i gatti randagi del suo quartiere, ma i soldi non bastavano a saldare il conto. Un uomo di 85 anni ha cercato di rubare quello che aveva preso, ma è stato scoperto dai commessi e segnalato per furto. Gli agenti, vista la cifra modica del furto, hanno deciso di pagare al suo posto e lasciarlo andare dai suoi amici randagi.

Continua a leggere



Si era recato al supermercato per comprare del cibo per sfamare i gatti randagi del suo quartiere, ma i soldi non bastavano a saldare il conto. Un uomo di 85 anni ha cercato di rubare quello che aveva preso, ma è stato scoperto dai commessi e segnalato per furto. Gli agenti, vista la cifra modica del furto, hanno deciso di pagare al suo posto e lasciarlo andare dai suoi amici randagi.

Continua a leggere

Continua a leggere