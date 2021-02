Presenza di allergeni non dichiarati in etichetta, ministero ritira due polpettoni



Due specialità gastronomiche a marchio “King” sono oggetto di richiamo da parte del ministero della Salute per rischio presenza di allergeni. Si tratta di un polpettone e di una specialità gastronomica a base di tacchino e mortadella. In entrambi i prodotti non è esclusa la presenza accidentale di pistacchio che potrebbe causare gravi reazioni in soggetti allergici.

Continua a leggere



Due specialità gastronomiche a marchio “King” sono oggetto di richiamo da parte del ministero della Salute per rischio presenza di allergeni. Si tratta di un polpettone e di una specialità gastronomica a base di tacchino e mortadella. In entrambi i prodotti non è esclusa la presenza accidentale di pistacchio che potrebbe causare gravi reazioni in soggetti allergici.

Continua a leggere

Continua a leggere