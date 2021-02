Previsioni meteo 10 febbraio: piogge e nubifragi da nord a sud e neve in quota



Le previsioni meteo di mercoledì 10 febbraio indicano una giornata molto perturbata per l’Italia con piogge da nord a sud e nevicate sia sulle Alpi che sull’Appennino. Le prime regioni ad essere colpite dal maltempo saranno quelle di nord ovest ma nuvole e piogge interesseranno via via tutto il nord e poi anche il centro colpendo infine anche gran parte del sud.

