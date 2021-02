Previsioni meteo 11 febbraio: tregua dal maltempo, ma venerdì arriva Burian e porta il gelo



Le previsioni meteo di domani 11 febbraio ci restituiscono una buona notizia: tregua dal maltempo che ormai da giorni si sta abbattendo sull’Italia. Ma sarà solo per poco: in arrivo ci sono i venti gelidi dalla Russia. Previsto un significativo crollo delle temperature: con -3° a Roma e zero termico a Palermo.

