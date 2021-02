Previsioni meteo 15 febbraio, inizio settimana all’insegna del sole: Italia nella morsa del freddo



Tempo stabile su quasi tutta la penisola secondo le previsioni meteo per domani lunedì 16 febbraio. Dopo l’ondata di gelo che ha travolto l’Italia in questo ore, e in particolare le regioni del Nord, ci sarà un vortice di alta pressione che porterà bel tempo, con qualche pioggia solo sulle Isole.

