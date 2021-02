Previsioni meteo 17 febbraio, si attenua il grande freddo: sole al Nord, venti in arrivo al Sud



Cielo sereno al Sud e sulle Isole, con qualche nube in Val Padana e sulle regioni tirreniche. Piogge possibili su Liguria e Toscana. Le previsioni meteo per mercoledì 17 febbraio indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche e l’arrivo di venti miti che spazzeranno via le correnti artiche portate da Burian.

