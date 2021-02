Previsioni meteo 26 febbraio: sole e caldo sull’Italia, punte di oltre 20 gradi al sud



Le previsioni meteo di venerdì 26 febbraio indicano dunque ancora una giornata in prevalenza soleggiata con temperature massime ben al di sopra della media del periodo, quasi ovunque comprese fra 15 e 20 gradi, con punte oltre i venti gradi in diverse zone del Paese. Solo nel corso del prossimo weekend venti più freschi, in arrivo dai Balcani, rinfrescheranno l’aria.

