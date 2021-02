Previsioni meteo 4 febbraio, Italia divisa in due: freddo al Nord e temperature primaverili al Sud



Tempo instabile su quasi tutta l’Italia secondo le previsioni meteo per giovedì 4 febbraio. In particolare al Nord

il cielo sarà nuvoloso con possibilità di pioggia in Pianura e in Liguria, al Centro il cielo sarà poco nuvoloso con qualche velatura mentre al Sud perlopiù soleggiato. Temperature in aumento nettamente fuori stagione sulle Isole e nelle principali regioni meridionali.

Continua a leggere



Tempo instabile su quasi tutta l’Italia secondo le previsioni meteo per giovedì 4 febbraio. In particolare al Nord

il cielo sarà nuvoloso con possibilità di pioggia in Pianura e in Liguria, al Centro il cielo sarà poco nuvoloso con qualche velatura mentre al Sud perlopiù soleggiato. Temperature in aumento nettamente fuori stagione sulle Isole e nelle principali regioni meridionali.

Continua a leggere

Continua a leggere