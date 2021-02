Previsioni meteo 5 febbraio, nubi e pioggia al Nord: temperature in aumento al Sud



Nubi e pioggia al Nord caratterizzeranno la giornata di domani venerdì 5 febbraio. Secondo le previsioni meteo infatti il tempo sarà soleggiato al Sud con temperature quasi primaverili e nuvoloso al Centro. Piogge intense in particolare in Lombardia per l’intera giornata di domani. Rovesci anche in Piemonte.

