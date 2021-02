Propone mascherine sicure sui bus: migliaia di insulti dei “soldati no vax” a consigliere di Torino



Simone Ciabattoni, consigliere circoscrizionale di Torino, è da giorni nel mirino di centinaia di negazionisti, No Vax e No Mask che lo stanno bombardando di insulti su Facebook. La sua colpa? Aver proposto l’introduzione dell’obbligo di indossare mascherine FFP2 e chirurgiche sui mezzi di trasporto pubblici per contenere i contagi da Covid-19.

Continua a leggere



Simone Ciabattoni, consigliere circoscrizionale di Torino, è da giorni nel mirino di centinaia di negazionisti, No Vax e No Mask che lo stanno bombardando di insulti su Facebook. La sua colpa? Aver proposto l’introduzione dell’obbligo di indossare mascherine FFP2 e chirurgiche sui mezzi di trasporto pubblici per contenere i contagi da Covid-19.

Continua a leggere

Continua a leggere