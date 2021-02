Quali sono i paesi che hanno vaccinato di più contro il Covid e a che punto è l’Italia



L’Italia è 14esima in tutto il mondo per dosi di vaccino distribuite ogni 100 abitanti. Al primo posto c’è saldamente Israele, seguita dal Regno Unito, secondo quanto calcolato da Our World in Data. MA sono gli Stati Uniti ad aver somministrato il maggior numero di vaccinazioni, seguiti dalla Cina.

