Quali sono le Regioni in cui ci si può vaccinare dal medico di base



Sono circa una decina le Regioni dove sono già stati firmati con i sindacati dei medici di famiglia degli accordi per la partecipazione alla campagna vaccinale. Che si prepara alla fase due, in cui anche i medici di base potranno somministrare il farmaco anti-Covid. I protocolli regionali “prevedono che il medico di base effettui la vaccinazione nel proprio studio o, se non ci sono le condizioni, presso ambienti individuati dalle Asl”, spiega il vicesegretario nazionale della Fimmg, Domenico Crisarà.

