Quando arriverà in Europa il vaccino anti-Covid russo Sputnik



La Russia non ritiene possibile la consegna del suo vaccino anti-Covid Sputnik V all’Unione europea prima di maggio o giugno. Il capo del fondo statale per gli investimenti diretti (RDIF), Kirill Dmitrijew, ha detto che le grandi consegne all’UE saranno possibili solo quando le vaccinazioni di massa in Russia saranno terminate.

Continua a leggere



La Russia non ritiene possibile la consegna del suo vaccino anti-Covid Sputnik V all’Unione europea prima di maggio o giugno. Il capo del fondo statale per gli investimenti diretti (RDIF), Kirill Dmitrijew, ha detto che le grandi consegne all’UE saranno possibili solo quando le vaccinazioni di massa in Russia saranno terminate.

Continua a leggere

Continua a leggere