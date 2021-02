Quando si decide sulla riapertura delle piste da sci



È prevista per questa settimana infatti la riunione del Comitato tecnico scientifico in cui all’ordine del giorno vi è anche l’esame del protocollo per la riapertura degli impianti sciistici, bloccati ormai da tempo a causa dell’emergenza covid. Gli esperti del Cts dovranno dare il loro parere scientifico sulle regole messe a punto dalle Regioni dopo una lunga discussione anche con gli operatori del settore.

