Riapertura impianti da sci, le linee guida: mascherine FFP2 obbligatorie e capienza al 50%



Le piste di sci potrebbero riaprire il 15 febbraio, ma con un protocollo ferreo da seguire, scritto dalle Regioni e al vaglio del Comitato tecnico scientifico. Aperti gli impianti in zona arancione e gialla, non in zona rossa, capienza ridotta al 50% e mascherina obbligatoria. Il distanziamento è la chiave: anche nel caso di persone conviventi. Incentivare l’acquisto online degli skipass.

Continua a leggere



Le piste di sci potrebbero riaprire il 15 febbraio, ma con un protocollo ferreo da seguire, scritto dalle Regioni e al vaglio del Comitato tecnico scientifico. Aperti gli impianti in zona arancione e gialla, non in zona rossa, capienza ridotta al 50% e mascherina obbligatoria. Il distanziamento è la chiave: anche nel caso di persone conviventi. Incentivare l’acquisto online degli skipass.

Continua a leggere

Continua a leggere