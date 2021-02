Rider muore a 47 anni per una consegna. La moglie: “Lavorava per 15 Euro a sera”



Romulo era un papà di 47 anni e dopo aver perso il lavoro a causa del Covid, ha iniziato a fare il rider per arrotondare. Proprio per fare una consegna, è morto nella serata di sabato mentre attraversava la strada per arrivare al ristorante e ritirare l’ordine da consegnare. A casa lo aspettavano la moglie Leanne e tre figli piccoli, di cui uno di pochi mesi. “Mio marito lavorava per quindici euro a sera – racconta Leanne – e mi domando come si possa consentire tutto questo.

